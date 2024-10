“Dobbiamo procedere al sequestro”: Sulley Muntari nei guai con la polizia | Un mare di debiti

L’ex centrocampista ghanese, vecchia conoscenza della nostra Serie A, è finito al centro di una grave problematica economica.

Sulley Ali Muntari è stato uno dei principali rappresentanti del calcio africano in Italia. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, il centrocampista è passato per squadre importanti come Milan e Inter.

In entrambe le sue esperienze con le milanesi il ghanese è riuscito a vincere trofei importanti, e lo stesso è stato, seppur da comprimario, uno degli eroi del triplete nerazzurro.

Qualche tempo fa però l’ex calciatore è rimasto invischiato in una vicenda che lo ha messo in guai seri con la polizia. Muntari infatti a causa di diversi e pesanti debiti è rimasto vittima di un sequestro a dir poco incredibile. Vediamo cosa è successo e come si è risolta la cosa.

Una situazione da non credere per Muntari

Qualche anno fa, con precisione nel 2017, Sulley Ali Muntari è rimasto coinvolto in una situazione a dir poco incresciosa. Durante alcuni controlli al confine tra l’Italia e la Svizzera infatti il centrocampista ex Inter e Milan è stato fermato dalle autorità. Quello che sembrava dover essere un semplice controllo di routine però si è rivelato ben altro per l’ex giocatore africano.

Infatti la Polizia ha subito proceduto al sequestro della sua auto, una Jeep della Mercedes dal valore di 150mila euro, in quanto non aveva pagato diverse rate della stessa. Nello specifico, secondo quanto riportato da dagospia.com, all’appello mancavano pagamenti per 20mila euro. Cifre importanti, che però per un calciatore che ha avuto una carriera come la sua, e che solo qualche anno prima ha giocato in Arabia Saudita percependo un ricchissimo ingaggio, dovrebbero essere spese senza alcun problema.

Le giustificazioni di Muntari

Sempre stando a quanto riportato da dagospia.com, Muntari avrebbe provato a convincere le autorità dicendo: “E’ vero sono indietro con le rate… Sto attraversando un momento di grosse difficoltà. Sistemerò tutto al più presto”, ma le stesse non hanno voluto sentire ragioni e hanno proceduto al sequestro.

Quella vissuta dall’ex calciatore dunque non è stata una situazione semplice, almeno dal punto di vista economico. Tuttavia non sappiamo come si sia evoluta la vicenda e se Muntari sia riuscito ad ottenere indietro la sua auto e si sia risollevato dal punto di vista economico.