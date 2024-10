Mister, ti vogliamo da subito in panchina | Walter Mazzarri non può credere ai suoi occhi: offerta dall’Italia

Il tecnico toscano è pronto a rimettersi in gioco. Una proposta molto importante è arrivata per farlo sedere sulla panchina di un’italiana.

Lo scorso anno Walter Mazzarri ha avuto un’occasione che non avrebbe mai pensato di ottenere. L’annata travagliata del Napoli ha portato all’esonero di Rudi Garcia, e ha indotto il presidente Aurelio De Laurentiis a richiamare in panchina proprio il tecnico toscano, che diversi anni prima aveva allenato la squadra azzurra ottenendo ottimi risultati.

Come ben sappiamo però la sua seconda esperienza napoletana non è andata per il meglio, tanto che dopo diversi risultati negativi il patron azzurro ha deciso di esonerare anche lui, affidando la guida tecnica a Francesco Calzona. Detto ciò Mazzarri è rimasto libero anche all’inizio di questo nuovo campionato. Tuttavia nelle ultimissime ore sta succedendo qualcosa di veramente incredibile.

A quanto pare infatti l’allenatore ha ricevuto una proposta clamorosa per tornare in panchina da parte di un altro club italiano, e che lo ha lasciato ancora una volta senza parole. Vediamo quale squadra è sulle sue tracce e lo vuole al comando del progetto il prima possibile.

Mazzarri torna in panchina

Dopo la retrocessione immeritata dello scorso anno, il Frosinone si è subito rimboccato le maniche, iniziando a lavorare ad un nuovo progetto che potesse riportare nel minor tempo possibile la squadra ciociara in Serie A. Con l’addio di Eusebio Di Francesco, passato al Venezia, la panchina è stata affidata ad uno degli allenatori rivelazione della scorsa Serie B, ovvero Vivarini. Le cose però non stanno andando per il meglio.

Il Frosinone si trova ultimo in classifica, e di conseguenza il tecnico è stato esonerato. E’ chiaro dunque che la società della famiglia Stirpe si sia messa alla ricerca di un nuovo tecnico, e, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb, uno dei principali candidati per prendere la guida della squadra è proprio Walter Mazzarri. Attenzione però, perché il club laziale sta valutando anche un’altra incredibile pista.

Non solo Mazzarri, ecco l’altro grande nome sulla lista del club

Sempre secondo TMW, oltre a Walter Mazzarri il presidente Maurizio Stirpe sta valutando anche la possibilità di mettere sotto contratto Beppe Iachini.

Al momento, subito dopo che la cacciata di Vivarini verrà formalizzata, la squadra è stata affidata a Leandro Greco, allenatore della Primavera. Nei prossimi giorni però sapremo chi tra Mazzarri e Iachini arriverà in Ciociaria, o se ci sarà una sorpresa per la panchina.