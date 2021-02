Il divieto di spostamento tra regioni che scade il 15 febbraio sarà prorogato fino al 22 febbraio o fino al 5 marzo.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, il provvedimento potrebbe arrivare domani, in un Consiglio dei ministri ad hoc. Il governo Conte è infatti ancora in carica per gli affari correnti e dunque questo decreto potrebbe essere l’ultimo atto del vecchio esecutivo.