Disavventura per Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma.

Il calciatore ha sorpreso un uomo mentre rompeva il finestrino per rubare la Porsche Cayenne e lo ha inseguito fin quando i poliziotti in borghese sono intervenuti per arrestarlo.





Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 18, in via Sudafrica all’Eur.