Ieri è iniziata la due giorni di presentazione da parte dell’Uefa del bando di gara per la vendita delle immagini della Champions League per il triennio 2021-2024 per il mercato italiano. Secondo quanto riporta “Milanofinanza.it”, le offerte vincolanti da parte di potenziali soggetti interessati sono attese per il 12 ottobre.

A farsi avanti, ieri, per la prima volta Amazon. Il colosso made in Usa che ha già ottenuto i diritti per alcuni match della Premiere League e della Bundesliga è intenzionata ad aggiudicarsi anche parte della Champions League.