Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Non sarà una partita facile»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«La Juve Stabia ha tre punti più di noi, se è così ha un significato. Verranno qui senza nulla da perdere, come spesso accade in casa nostra. Non sarà una partita facile, basta pensare alla gara dell’andata: loro sono stati pericolosi e meritavano il secondo gol. La classifica non è bugiarda, la rispettiamo e dovremo essere bravi in fase difensiva. Giochiamo contro una squadra che ha tre punti in più di noi e, se facciamo quello che vogliamo, li raggiungiamo. Contro il Modena non è stato semplice; la squadra mi è piaciuta nel secondo tempo, dobbiamo ripartire da quello e dalla voglia che abbiamo messo. Tutti vogliamo vincere per dare continuità. Devo vedere una squadra che non vuole prendere gol, che non vuole perdere a prescindere da come si sviluppa la partita. Domani dovremo fare una partita simile a quella contro il Modena».