Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Tornare alla difesa a 4? Non lo escludo, dipende dal mercato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Tornare a 4? Per me la cosa importante è mettere i giocatori in modo tale da determinare. Contro il Modena è stata fatta la scelta su questo e andremo avanti in questo modo, cioè mettendo i giocatori nelle condizioni migliori. Non escludo che torneremo a difendere con la difesa a quattro. Dipende dal mercato ma anche dai giocatori che giocheranno. Psicologicamente, come sta la squadra? La sto vedendo bene. Mi è piaciuta più di altre volte dopo un risultato positivo. La partita di domani confermerà tutto, ma ci sono gli avversari e dagli episodi. Dobbiamo interpretare la gara come la settimana scorsa. L’approccio di domani sarà decisivo. La continuità dei giocatori dipende dalle condizioni fisiche; la volontà è quella di valorizzare tutto il parco giocatori».