Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Mercato? Chi arriva deve rispettare il gruppo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Cosa mi aspetto dal mercato? Che dentro non arrivi quello che si scrive. Il calciomercato porta interesse e un po’ di bugie, alcune cose per me non erano vere. La squadra la vedo con l’atteggiamento giusto a prescindere da quello che si scrive. Ho dovuto rivedere il nostro percorso e i risultati non erano all’altezza. La squadra è attrezzata, ma se dovesse arrivare qualcuno per migliorarci, perché no. Chi arriva deve rispettare il gruppo. Con Osti parliamo. Ieri abbiamo parlato della Juve Stabia. Del mercato ne parlo con il direttore, le scelte le deve fare lui, l’allenatore deve pensare alla squadra. Mi piacerebbe che a queste domande rispondesse il direttore. Le porte non sono chiuse a nessuno, ma il gruppo è la priorità; se arriva qualcuno a completare, benissimo»