Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Le Douaron ci dà profondità. Brunori ha fiuto del gol»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Le Douaron poteva giocare in più ruoli, inizialmente è stato preso per giocare lì. Le Duaron attacca gli spazi, senza di lui possiamo avere meno profondità, con Henry più fisicità, Matteo ha fiuto del gol. Due dei tre potrebbero giocare insieme, un sogno sarebbe giocare con tutti e tre, fermo restando che ora rientra anche Federico».