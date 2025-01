Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Rientro Blin la notizia più bella, sua assenza si è sentita»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Come ho visto Blin? Il suo rientro è forse la notizia più bella della settimana. È un ragazzo positivo, che ha personalità e la sua assenza nel gruppo si è sentita. Lui è importante nel gruppo, ma non solo perché ha il curriculum più importante delle ultime stagioni. Domani sarà a disposizione, non dall’inizio ma se dovesse esserci bisogno sì. L’aspetto mentale avrà il suo peso? La Juve Stabia verrà qui senza nulla da perdere, a livello emotivo il carico l’avremo tutto noi. Domenica ho visto delle belle risposte che precedentemente non avevo visto, vedo la stessa serenità. Dobbiamo avere la stessa voglia e questo fa la differenza».