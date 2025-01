Dionisi presenta Palermo-Juve Stabia: «Lund utile alla squadra, non escludo possa trovare continuità»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare la gara in programma domani al Barbera contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Lund? È sempre stato un ragazzo positivo e utile alla squadra. L’ho impiegato maggiormente nelle ultime partite, ma l’ho sempre considerato un ragazzo solido. Non escludo possa trovare continuità, ma ci sono anche altri giocatori; sto provando Appuah in quel ruolo. Le Duaron Brunroi si sono cercati poco? Sì, ma ci stiamo lavorando. Per caratteristiche si sposano bene e possono dialogare di più, ovvio che sta anche alla squadra andare a ricercare questo».