Dionisi presenta Palermo-Catanzaro: «Nei gol fatti dobbiamo lavorare di più. Responsabilità di tutti»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

«A Carrara volevamo essere aggressivi ma abbiamo giocato inconsciamente a marce ridotte. I ragazzi erano affranti, bisogna essere più responsabili. Sappiamo che questo è un periodo decisivo della stagione, bisogna affrontarlo a testa alta e aggressivi. La squadra dovrà riconoscersi, non voler perdere un duello. Per me l’importante è l’atteggiamento. Se guardiamo i numeri, nei gol fatti dobbiamo lavorare di più. Questo sta mancando per una responsabilità di tutti, non solo degli attaccanti. Brunori titolare con Le Douaron? È una possibilità, stiamo valutando. Gomes sta facendo un campionato molto positivo, non è un singolo errore che può inficiare il giudizio su un giocatore; è cresciuto tanto, la posizione in campo cambia poco. Gomes e Ranocchia possono giocare insieme».