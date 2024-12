Dionisi presenta Palermo-Catanzaro: «Domani sarà uno scontro diretto»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

«Di Francesco, Brunori e Insigne insieme? Non lo escludo. Noi dobbiamo essere arrabbiati. A Carrara siamo stati brutti. Siamo una squadra con qualità ma dobbiamo metterle in campo. Sono io il responsabile, non siamo una compagine di Serie A che gioca in B: dobbiamo arrivare prima sulla seconda palla. Ceccaroni diffidato? Non siamo una squadra fallosa, lo stiamo diventando e il fallo serve. Alle volte le ammonizioni servono, l’importante è essere determinati. Bagno di umiltà? Parlavo con tutti, me davanti. Col Catanzaro è uno scontro diretto, c’è poco da fare. Dobbiamo affrontare la partita con le nostre qualità, non dobbiamo piangere sul latte versato».