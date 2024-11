Dionisi presenta Frosinone-Palermo: «La squadra ha voglia di migliorare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Frosinone in programma venerdì alle ore 20.30.

Ecco le sue parole:

«Non è solo sfortuna non sfruttare le occasioni create. Non è mai sfortuna; tutto torna. Dobbiamo rimanere concentrati in questo momento, lo dico da un po’ perché significa che dobbiamo ancora migliorare. Non sono l’unico responsabile, anche se sono l’unico che parla; i giocatori vanno in campo, ma vi assicuro che anche loro vogliono migliorare. Cerco di essere chiaro e onesto. La squadra si allena bene, ma poi performa meno bene? Vediamo, per ora è così. Se oggi finisse il campionato, non saremmo contenti. Il campionato, però, non è finito oggi, e noi dobbiamo lavorare su questo. So che ogni partita è importante, ma non è una finale, anche se la giochiamo come se lo fosse. Vedo comunque cose positive, anche se meno nei risultati, e dobbiamo lavorare su questo».