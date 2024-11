Dionisi presenta Frosinone-Palermo: «Non sarà una partita facile. Nikolaou e Nedelcearu hanno caratteristiche che si sposano bene insieme»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Frosinone in programma venerdì alle ore 20.30.

Ecco le sue parole:

«Sul Frosinone? Sono retrocessi, e quattro o cinque undicesimi della loro squadra dell’anno scorso giocavano in Serie A; noi non li abbiamo. La classifica dice una cosa, ma la squadra non rispecchia quei valori. Non sarà una partita facile: hanno anche pareggiato in dieci contro il Pisa. Voglio una squadra con la stessa voglia mostrata nelle ultime partite. Se mi aspettavo questa Serie B? Sicuramente da noi mi aspettavo di più. Siamo responsabili di quanto fatto e anche artefici di quello che possiamo fare. Ho sempre seguito il campionato, ed è sempre stato equilibrato. Poi magari qualcuno esce dalla mischia, ma fino a marzo non è così. Dobbiamo prendere spunto da certi momenti; sicuramente non mi sorprende l’equilibrio del campionato. La speranza è che continui a essere così se noi non troviamo continuità».

«Nikolaou e Nedelcearu hanno caratteristiche che si sposano bene insieme. Ceccaroni lo conoscevo già dal Venezia, ora è un terzino atipico. In alcune partite abbiamo deciso di occupare il campo in maniera diversa. Stiamo giocando in modo diverso per avere più giocatori vicini al primo attaccante, e infatti creiamo più occasioni nella metà campo avversaria. Lund è un giocatore importante; non ci sono scelte definitive. Ceccaroni ha sfruttato bene il momento e ha trovato continuità, mentre Lund resta una certezza con caratteristiche differenti. In base a come e con chi vogliamo difendere, faremo delle scelte. Qualcuno ieri non si è allenato, ma io avevo detto oggi pomeriggio (ride)».