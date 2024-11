Dionisi presenta Frosinone-Palermo: «Non possiamo guardare a Pisa e Sassuolo, dobbiamo concentrarci su noi stessi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Frosinone in programma venerdì alle ore 20.30.

Ecco le sue parole:

«Se la mia squadra nel secondo tempo non tira mai in porta se non al 90′, significa che non sono state fatte grandi correzioni. Nel secondo tempo abbiamo giocato, magari non come nel primo, ma nella prestazione la squadra è stata efficace in entrambi i tempi. Non si possono creare dodici occasioni da gol; bisogna sfruttare le opportunità e andare in vantaggio, come ha fatto il Cittadella. Non mi faccio condizionare dal risultato. Ci siamo guardati negli occhi e sappiamo di essere artefici di ciò che stiamo facendo. Però questa è la realtà: il risultato non riflette ciò che vedo nella squadra. La direzione è questa, ne siamo convinti e dobbiamo dimostrarlo. Non possiamo guardare a Pisa e Sassuolo. Era il nostro obiettivo? Sì. Tornerà a esserlo? Sì. Ma per ora dobbiamo concentrarci sul Palermo. Dobbiamo accettare i fischi; la gente si aspetta di più da noi in casa. Io ci metto la faccia: il metodo è quello giusto, il risultato, purtroppo, no. Accettiamo anche i malumori allo stadio dei nostri tifosi. Dobbiamo andare avanti e pensare che dobbiamo giocare per un solo risultato. Tante volte non abbiamo fatto il massimo per meritarcelo».