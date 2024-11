Athletic Club Palermo, pareggio in Coppa: a Sciacca finisce 0-0

Termina a reti bianche l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza tra Unitas Sciacca e Athletic Club Palermo: è 0-0 al “Gurrera” di Sciacca, un risultato che rimanda alla gara di ritorno il discorso qualificazione. I rosanero di Filippo Raciti – quest’anno sponsorizzati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – non sono riusciti a sfondare il muro difensivo dello Sciacca che, di contro, ha avuto l’occasione migliore nel primo tempo, con l’ottima respinta di Romano su Genco.

La partita si gioca su ritmi blandi sin dalle prime battute. Il primo affondo è dell’Athletic dopo 4 minuti: Zalazar salta Caternicchia e calcia, Keba blocca. Lo Sciacca si fa vedere a metà del primo tempo e trova l’occasione migliore al 27º minuto con Genco: il suo tiro di prima intenzione su assist di Margaritini viene respinto da Romano. Prima dell’intervallo c’è ancora una chance per parte: I nerorosa vanno vicini al gol con Torres (Keba respinge da distanza ravvicinata), i neroverdi ci provano con Di Mercurio (tiro dalla distanza fuori di poco).

Nel secondo tempo il copione non cambia e la partita resta bloccata. Lo Sciacca ha l’occasione al 64º minuto con Margaritini, ma il suo tiro sul primo palo viene bloccato da Romano. L’Athletic, invece, sfiora la rete al 78º minuto con Matera che a tu per tu con Keba calcia sul portiere. A cinque minuti dalla fine si accende Spinola che calcia al volo dai 20 metri: Keba devia in calcio d’angolo. L’ultima occasione di una partita che si conclude senza vincitori. Tra due settimane (mercoledì 20 novembre) la sfida di ritorno al “Favazza” di Terrasini: in caso di nuova parità dopo 90 minuti, saranno i calci di rigore a decretare chi accederà alla semifinale contro Don Carlo Misilmeri o San Vito Lo Capo.

“Il risultato è giusto – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Nessuna delle due voleva perdere, abbiamo avuto un atteggiamento propositivo fino alla fine. Va dato merito ai ragazzi, non era semplice dopo una partita come quella di domenica a Gela. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”.

I nerorosa torneranno in campo domenica, ore 14.30, a Terrasini contro il Castellammare, nel match valido per la nona giornata del campionato di Eccellenza.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.