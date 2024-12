Dionisi presenta Cittadella-Palermo: «Ricordo amaro della gara di andata, vogliamo riscattare quel risultato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club in vista della gara contro il Cittadella in programma domani.

Ecco le sue parole:

«Cittadella? È reduce da due vittorie consecutive, è una squadra che ha una sua identità da anni in questa categoria. Una squadra che all’andata contro di noi ha sofferto ed è riuscita, abbiamo un ricordo amaro di quella partita. Giocata veramente bene ottenendo niente, dobbiamo riscattare quel risultato con una prestazione simile ma con più intensità. Cittadella campo ostico? Il Cittadella è ostico per tutti, in casa propria è veramente un avversario difficile, corrono tantissimo, ti aggrediscono, sarà una partita da preparare in pochi giorni con testa e cuore».