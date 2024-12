Dionisi presenta Cittadella-Palermo: «Vogliamo iniziare al meglio il girone di ritorno. Bilancio? Siamo cresciuti in prestazioni»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club in vista della gara contro il Cittadella in programma domani.

Ecco le sue parole:

«Turn-over? Visto che giocheremo dopo pochi giorni dovrò tenere in considerazione che chi ha giocato col Bari potrebbe avere delle scorie fisiche e mentali. Quindi cambi ce ne saranno, non sarà turn-over, giocherà chi meritava di giocare e non l’ha fatto. Bilancio? Il bilancio è che siamo cresciuti in prestazioni e non in risultati. Abbiamo alle spalle 19 partite in cui abbiamo ottenuto meno di quello che avremmo voluto, dobbiamo avere motivazione e ambizione di prenderci di più ad ogni partita. In questo girone di ritorno dovremo iniziare meglio di quanto fatto nel girone di andata».