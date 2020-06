Diletta Leotta, la bella conduttrice di Dazn, si è sfogata contro la stampa dopo il furto subito in casa. Queste le sue parole pubblicate in una storia su Instagram: «Tempismo e fantasia . I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate. I ladri dovevate immortalare. Ci saremmo divertiti tutti di più».