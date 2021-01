Nuovo amore per Diletta Leotta, secondo Anna Pettinelli, per la bella conduttrice ci sarebbe una nuova relazione. Infatti le ultime voci di gossip dicono che sarebbe scattata la scintilla tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due si sarebbero visti in un hotel romano, dove si sarebbero scambiati tenere effusioni.

Intanto i due protagonisti non hanno ancora smentito la notizia, chissà se per Diletta si tratta di un nuovo amore, dopo la rottura con il pugile Scardina.