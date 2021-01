Can Yaman stregato da Diletta Leotta. Ad assicurarlo un amico dell’attore turco al settimanale Nuovo. Un amico che vive a Instabul e che preferisce mantenere l’anonimato. “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”, ha spifferato. Sembra dunque confermato che il primo approccio tra Can e Diletta sarebbe arrivato via Instagram e che poi, grazie ad alcuni amici in comune, sarebbero riusciti ad incontrarsi di persona. Sarebbe stato Yaman a fare il primo passo con la presentatrice, dopo aver ammirato i suoi scatti provocanti e sensuali. Ora la storia starebbe procedendo a distanza visto che il 31enne è rientrato in Turchia ma negli ultimi giorni i due si sono scambiati più di qualche messaggio in codice sui social network. Entrambi hanno condiviso le stesse canzoni e le stesse foto e Can ha lasciato diversi like al profilo Instagram di Ofelia, la madre di Diletta Leotta.

A breve l’attore rientrerà in Italia: Can Yaman sarà Sandokan nel remake della serie tv anni Settanta e forse sarà ospite al Festival di Sanremo 2021 con Zlatan Ibrahimovic. Si mormora inoltre di un coinvolgimento in un film di Ferzan Ozpetek, che ha già diretto l’interprete in uno spot pubblicitario. Stando a quanto rivelato dalla fonte consultata da Nuovo, Yaman sarebbe pronto a trasferirsi definitivamente in Italia e questa liaison con Diletta Leotta potrebbe dargli la spinta finale. Can potrebbe traslocare a Milano, dove la conduttrice lanciata da Sky Sport vive ormai da qualche anno.