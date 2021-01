Diego Perotti, ex giocatore della Roma e attuale esterno offensivo del Fenerbahce, ha subito un infortunio incredibile.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, la stessa società turca è rimasta sorpresa dall’infortunio del giocatore argentino. Infatti Perotti ha subito un nuovo infortunio al ginocchio e presto verrà operato in Finlandia. Di seguito le parole del ds del Fenerbahce, Emre Belozoglu: «Diego ha subìto una rottura quasi totale del compartimento interno del legamento del ginocchio. Perotti nelle partite cosa poteva dare alla squadra, ma purtroppo non potrà più aiutarci in questa stagione. La gravità dell’infortunio possiamo spiegarla così: ci sono 8 casi nel mondo di questo tipo di infortunio e 7 di questo vengono causati da incidenti stradali. Questa è la prima volta che si vede in un atleta».





Con la stagione finita adesso sarà la Roma a continuare a pagare il suo stipendio, dato che il giocatore era in prestito.