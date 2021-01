Continua la frequentazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, i due sono andati a cena fuori a mezzanotte per poi scappare nella camera dell’Hotel.

Secondo quanto riporta “Chi”, il copione è lo stesso dell’altra volta, ancora un albergo romano la location, i due in pratica non si nascondono più. Ci sono anche degli indizi sui social, dove entrambi hanno postato una storia Instagram con la stessa canzone “Una notte a Napoli”, oppure la frase della conduttrice tv che ha postato una storia scrivendo: “Nonostante la pioggia, il cielo a Roma profuma di sogni”. Tanti indizi che non lasciano scampo ad altra interpretazione.