Dietrofront in panchina, la società ribalta tutto | Rinnovo assicurato e firma a giugno

La società cambia i piani e comunica la decisione per la panchina. Il rinnovo così è assicurato per la prossima stagione.

La stagione si appresta a entrare nella sua fase finale. Manca poco più di un terzo di campionato, e le competizioni di coppa stanno per regalare i primi verdetti. In questo senso, a giugno i vari allenatori dovranno portare alle rispettive società i risultati ottenuti. In linea con le aspettative, deludenti o sopra le più rosee.

Sono tanti i top club con l’allenatore in bilico per il rinnovo. Questa stagione è stata caratterizzata sia dal tracollo del Napoli che dall’ultima chance persa di vincere lo Scudetto di Allegri, ancora molto deludente in campionato dopo le illusioni di poter competere con l’Inter. Ma anche il Milan, con parte dell’ambiente rossonero che urla all’esonero di Pioli.

Tra le decisioni più attese sicuramente quella del presidente De Laurentiis, che ha già cambiato tre allenatori quest’anno per il suo Napoli. L’ultimo, Calzona, sembrava essere arrivato come il suo predecessore Mazzarri nelle vesti di traghettatore, ma tutto potrebbe cambiare negli ultimi mesi. La società avrebbe in mente un futuro diverso per il tecnico della Svlocchia.

Napoli, De Laurentiis pronto a un altro colpo di scena in panchina

Arrivato a Napoli come sostituto di Mazzarri, Calzona doveva essere l’ennesimo traghettatore stagionale per gli azzurri. I campioni d’Italia però stanno aggiustando la classifica, e grazie a un quarto posto sempre in bilico sperano di riuscire ad agganciare il treno Champions League. Del resto il tecnico di Vibo Valentia può meritarsi quella che sarebbe una clamorosa riconferma.

Lo insegna De Rossi, anche lui arrivato per sostituire Mourinho ma adesso saldamente incollato alla panchina giallorossa anche per il 2025. Calzona può ambire a rimanere a Napoli, come scrive Il Mattino, ma serviranno risultati importanti.

Napoli, rimane Calzona: tutti i possibili scenari

Al momento di nomi caldi sul taccuino di De Laurentiis per sostituire Calzona non ce ne sono. Incassato il “no” di Conte, il presidente si guarda intorno ma potrebbe avere la soluzione proprio in casa. Calzona infatti ha due obiettivi da portare a casa per rimanere a Napoli. Uno è sicuramente il quarto posto, che significherebbe per gli azzurri mettere a posto una stagione complicatissima.

L’altro è provare a strappare il pass per il Mondiale per Club. Arrivare più avanti possibile in Champions, fare risultato anche ai quarti magari. In quel caso Calzona potrebbe ambire al rinnovo, e tutto si deciderà nei prossimi tre mesi di stagione.