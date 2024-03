La mia scelta ricade su di lui: lo ha ‘eletto’ Ibrahimovic in persona | Colpo mozzafiato in casa Milan

Nuovo arrivo molto importante dalle parti di Milanello, reso possibile soprattutto dal grande aiuto dell’ex bomber svedese e attuale dirigente del club.

La stagione del Milan ha ancora tanto da dire, anche se gli obiettivi principali che la società sembrava intenzionata a raggiungere sono ormai svaniti completamente. Anche per questa ragione dunque lo sguardo della dirigenza sembra essere proiettato maggiormente al futuro e in particolar modo alla stagione che verrà.

Costruire una rosa all’altezza infatti sarà la sfida più grande per il prossimo mercato estivo, tenendo conto come al solito di un budget non elevatissimo a disposizione per fare mercato.

Nemmeno il tempo di incominciare a far circolare le voci però che il Diavolo ha messo a segno il primo eccellente colpo, che è stato scelto proprio da Zlatan Ibrahimovic. Si tratta di un arrivo molto importante a Milanello.

Ecco il primo colpo targato Ibra

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni che si stanno facendo sempre più concrete, Zlatan Ibrahimovic sta avallando come prima operazione da quando ha ricevuto un incarico dirigenziale con il Milan l’arrivo di Jovan Kirovski.

Si tratta di un dirigente di grande esperienza e carisma, molto bravo a rapportarsi con le stelle del calcio e che l’ex calciatore svedese conosce molto bene e stima tanto.

Chi è il dirigente che piace tanto ad Ibrahimovic?

Jordan Kirovski è stato un calciatore statunitense di origini macedoni, che ha avuto una carriera anche piuttosto discreta. L’ex ala destra è cresciuta nel settore giovanile dei San Diego Nomads, prima di passare al Manchester United di Sir Alex Ferguson e rimanervi per ben 5 anni. In seguito si è trasferito al Borussia Dortmund, e dopo aver fatto altre esperienze in giro per l’Europa è tornato negli Stati Uniti. L’ultima squadra prima di ritirarsi è stata i Los Angeles Galaxy, ed è proprio da qui che inizierà la sua carriera dirigenziale.

Dopo quasi un anno in cui ha ricoperto le vesti di vice allenatore, Kirovski diventa il direttore tecnico del club, carica che ricoprirà per ben 11 anni, dal 2013 al gennaio scorso. E’ proprio durante questo periodo che Ibra lo ha conosciuto e i due hanno iniziato a stimarsi a vicenda. Adesso, conclusa la ultra decennale esperienza a LA, per il 47enne è giunto il momento di gettarsi in una nuova avventura, e chissà che non possa essere proprio in rossonero.