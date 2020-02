Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l’Udinese, Diego Lopez, neo tecnico del Brescia, si è espresso così in merito al momento che stanno attualmente attraversando le Rondinelle: «So che è una situazione complessa, ma la squadra è ben allenata. Quando siamo fuori guardiamo sempre le partite, ho sempre seguito il calcio italiano. So che è un campionato complesso, so che c’è da combattere a me piace. Il rapporto con Cellino? Ci conosciamo benissimo, lui ha voglia e coraggio. È contagioso. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che non penso che i due allenatori siano stati i colpevoli. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Nessuno ci ha messo in questa situazione, ci siamo messi da soli. Il gruppo lo sa è ha voglia, me lo hanno dimostrato. Penso sia la cosa più importante».