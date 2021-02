Non deve essere un periodo facile per il centrocampista della Roma, Diawara. Il giocatore sta trovando poco spazio con Fonseca, inoltre il giovane calciatore è stato lasciato dalla fidanzata a San Valentino.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, l’attrice Mariana Falace ha lasciato il centrocampista dopo 13 mesi di fidanzamento, ad annunciarlo è stata proprio lei sui social: “Ho passato 13 mesi con un uomo magnifico, che mi ha amata in tutti i modi in cui una donna possa essere amata e pensata. Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che nemmeno una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare. Sono stata vera, onesta dall’inizio alla fine. La scelta più giusta non è quella più facile da prendere, ma purtroppo io nasco indipendente e ho bisogno di un rapporto che nutra la mia anima ogni giorno. L’amore non può bastare, una relazione si basa su tanti fattori. Il lavoro che svolgo ha bisogno di appoggio, sostegno, cose che ho sempre ricevuto ma che non so se ora potranno combaciare. Non è stata per me una decisione facile, purtroppo scelgo me. Sceglierò sempre me. Auguro ogni bene, farò sempre il tifo per lui perché è un grande giocatore, una persona, buona, disponibile, generosa verso gli altri e altruista. Ho avuto la possibilità di avere al mio fianco uomini potenti, ma chi mi conosce sa benissimo che tipo di donna sono. Nata libera, seguo l’istinto nell’amore. Lascerò per per poco tempo i social per dedicarmi completamente al nuovo personaggio che sto studiando. Anche questo mi ha dato la forza di fare la scelta giusta per me”.