«Più liberi no, perché noi già siamo liberi. Siamo pronti, stiamo aspettando mercoledì la Ternana perché abbiamo fame. Vogliamo far vedere il Teramo di inizio stagione, non il Teramo che avere visto due mesi fa, un po’ così così, adesso stiamo tornando».

Queste le parole del difensore del Teramo, Salif Diakite, rilasciate ai microfoni di “La Città” in merito alla sfida contro la Ternana.