«Non sapevamo nulla sulla Ternana che stava perdendo, in campo eravamo concentrati solo a noi. Abbiamo scoperto solo alla fine del successo delle Fere. Primo posto andato? Io sono abituato a lottare fino alla fine e quindi fin quando la matematica non dirà altro io ci proverò a credere, è chiaro che obiettivamente il secondo posto è l’obiettivo principale». Queste le parole di Mirko Miceli, capitano dell’Avellino, rilasciate in conferenza stampa in merito al campionato di Lega Pro Girone C.