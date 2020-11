«A Terni non è stata una brutta partita, abbiamo fatto meglio che con il Catanzaro. Di fronte avevamo una squadra molto forte. Non ci sentiamo sotto pressione, abbiamo perso solo due partite anche se con mister Paci cerchiamo la perfezione. Siamo sereni, c’è grande voglia di far bene. Andremo a Francavilla come sempre per cercare di vincere, non andremo a fare una passeggiata».

Queste le parole del difensore del Teramo, Salim Diakite, rilasciate in conferenza stampa in merito al momento della squadra biancorossa.