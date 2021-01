«Se capita un’occasione, la valuteremo. In uscita qualche richiesta c’è stata, ci sono buone possibilità che si definisca qualcosa tra i nomi che conoscete. L’esterno lo cercavamo quando si voleva puntare sul 4-4-2, ma con la conferma del 3-5-2 siamo a posto. Ormai si va avanti così. Dove potrebbe esserci un ulteriore innesto? Sarebbe utile un rifinitore bravo a saltare l’uomo e capace di giocare tra le linee, uno come Errico.

D’Angelo ha diverse richieste, tutte dalla Serie B. Ma per noi è un giocatore importante e non è in partenza: rimarrà qui». Queste le parole del direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di Somma, rilasciate in conferenza stampa sul mercato degli irpini.