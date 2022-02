Come si legge su “AP News” il Chelsea pagherà un risarcimento danni a quattro ex giocatori della squadra giovanile per casi di razzismo avvenuti all’interno del club londinese in passato, evitando di passare per vie legali.

I quattro uomini hanno citato in giudizio il Chelsea, chiedendo danni per le accuse di essere stati «sottoposti a una serie di abusi razzisti vergognosamente offensivi» da parte di due membri dello staff tecnico giovanile nel 1990, quando il club era sotto una precedente proprietà.