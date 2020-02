Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Il mio sogno è riportare il Palermo almeno in B. Poi in Serie A. Parma? Ce la metteremo tutta per fare come loro, ma le partite si vincono sul campo. Sto pensando di andare il 22 marzo a Torre Annunziata».