In merito alla morte dell’ex Inter Mario Corso, è intervenuto anche Tony Di Piazza attraverso un post su Facebook. Ecco qui di seguito quanto scritto dall’italoamericano: “Se ne va un altro campione d’epoca detto “piede sinistro di Dio” MARIO CORSO. Nel 1997-8 abbiamo avuto l’onore di festeggiarlo a New York come “Uomo Dell’Anno”. Uomo umile e generoso. R.I.P. caro amico”.