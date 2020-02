Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Diretta Stadio Lunedì”, Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, si è espresso così in merito alle polemiche che stanno caratterizzando il duello in campionato tra i rosanero e il Savoia: «Li altri cercano di polemizzare, ognuno fa quello che vuole, noi non dobbiamo cadere nella trappola, noi dobbiamo vincere tutte le partite e lascare le polemiche agli altri».