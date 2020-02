Di Piazza: «Complimenti a Sagramola e Castagnini per aver costruito questa squadra. L'organico...»

Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Diretta Stadio Lunedì”, Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, si è espresso così in merito alla vittoria in campionato con il Biancavilla: «Sono contento della vittoria, quasi tutte le domeniche sono sofferte ma in un modo e nell’altro si riesce a trovare. L’organico c’è per fare nostra la partita. I complimenti vanno a Sagramola e Castagnini per aver costruito questa squadra. Lucca è la rivelazione dell’ultimo minuto. e’ giovane, al “Barbera” senza intimidirsi è riuscito a segnare. Silipo ha dimostrato potenzialità importanti, speriamo resti con noi».