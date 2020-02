Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Diretta Stadio Lunedì”, Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, si è espresso così in merito alla possibilità che nuovi investitori entrino a far parte della società rosanero: «Stiamo organizzando un gruppo di tifosi per andare a Palermo ad aprile per guardare il Palermo vincere. Per il momento non ci sono investitori che verranno a Palermo, ma per il futuro è probabile che accada».