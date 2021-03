L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, socio di minoranza del Palermo:

«Società in vendita? Mi sembra che non esistano grandi alternative. O la famiglia Mirri è disposta ad investire, a breve, nuove ed ulteriori risorse per rilevare le mie quote e liquidare il recesso oppure necessariamente la società dovrà essere venduta».





«Avendone la possibilità, ho cercato di far ripartire questa squadra. A prescindere dai ruoli societari il tifoso in me c’è sempre e rimarrà».