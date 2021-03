L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, socio di minoranza del Palermo:

«Ibrahimovic a Sanremo e Santana al “New York Canta”? E’ un’idea nata negli studi Rai Italia guardando il Festival che ci fa sentire più vicini al paese di origine».





«Come finirà la mia storia in rosa? In epoca non sospetta, cioè al termine dello scorso campionato quando tutti festeggiavano, ho espresso le mie perplessità su alcune questioni che purtroppo hanno trovato sempre più conferme: il percorso mi sembra inevitabile. Anche se il futuro può riservare sorprese».