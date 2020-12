L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole in merito alla decisione di Di Piazza di lasciare il club rosanero:

«La decisione di Di Piazza non ci ha sorpreso più di tanto, già si sapeva. Il consigliere aveva comunicato la volontà di cedere e, non avendo trovato soluzioni di quel tipo, ha deciso di recedere così com’è previsto dalle norme statutarie. Ma è un discorso che era già stato avviato giorni addietro.





Certo, è arrivato in un momento un po’ particolare, forse nel più difficile della stagione al di là dei risultati sportivi, perché come sapete tutti siamo alla prese con una situazione economica non delle migliori. Una situazione fortemente condizionata dalle conseguenze della pandemia che non accenna ad oggi fermarsi e a permetterci di fare modifiche tali da consentire, ad esempio, l’accesso dei tifosi allo stadio e riprendere le normali attività economiche che ruotano intorno alla società».