Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Partite ansiogene? Le viviamo anche noi in America così. Certo sarebbe bello fare più di un gol e chiuderle, ma per noi sono tutte finali. Tutti contro il Palermo fanno la partita della vita, a volte ci si mette di mezzo pure l’arbitro ma fa parte del gioco. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e il primato non si discute».