Intervenuto ai microfoni di “GoalSicilia.it” Arturo Di Napoli si è espresso in merito a Maurizio Zamparini: «Personalmente non posso che parlare bene di quest’uomo, ha sacrificato tanto del suo patrimonio per il calcio, l’ha fatto sia a Venezia che a Palermo portando i rosanero nel calcio vero. Poi per alcune vicissitudini che non sono andate per come lui voleva e sperava, oggi qualcuno ne ha un’opionione diversa ma ha dato tanto al Palermo. È una persona estramamente intelligente, c’è una frase che mi rimane in mente della sua persona: quando andavamo a discutere un contratto, lui nominava sempre l’articolo quinto, ‘chi ha i soldi in mano, ha vinto’ (ride ndr). Era difficile fare una trattativa con lui ma ha fatto la fortuna di molti giocatori».