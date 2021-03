Intervenuto ai microfoni del “La Gazzetta dello Sport”, Alessio Di Massimo, calciatore in forza al Catanzaro, si è espresso così:

«Mi auguro di segnare domani, al Ceravolo non ci sono riuscito e mi dispiace. Occhio però, i pugliesi non attraversano un buon momento e la cosa mi preoccupa: si chiuderanno e hanno le qualità per colpire.





Per noi la vittoria sulla Ternana, vedrete non perderà più, significa essere sulla strada giusta. Non ci dispiacerebbe raggiungere il Bari: verrà qui da noi, ma guai a sottovalutare tutte le altre».