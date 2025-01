Di Marzio: “Venezia-Shomurodov, contatti continui per chiudere in giornata”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Venezia sta lavorando per concludere oggi, martedì 28 gennaio, l’acquisto di Eldor Shomurodov dalla Roma. Le discussioni tra i due club sono in fase avanzata e si attende soltanto l’approvazione finale da parte dei giallorossi per sigillare l’accordo.

L’attaccante uzbeko ha accumulato 16 presenze con la maglia della Roma in questa stagione, partecipando a partite di Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ha messo a segno due gol importanti: uno in campionato contro l’Empoli e l’altro in una sfida di Coppa Italia che la Roma ha vinto 4-1 contro la Sampdoria. Il Venezia spera di poter rafforzare l’attacco con l’inserimento di Shomurodov, puntando sulle sue prestazioni per migliorare la propria posizione in classifica.

L’arrivo del calciatore al Venezia sbloccherebbe definitivamente Pohjanpalo al Palermo.