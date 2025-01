Corriere dello Sport: “Catanzaro, continua la corte del Palermo per Pontisso”

Ultima settimana di mercato intensa per il Catanzaro, con la strategia delineata dal direttore sportivo Ciro Polito: sfoltire la rosa e al contempo ringiovanire il gruppo, restando pronti a cogliere eventuali opportunità last-minute.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili under seguiti c’è Coli Saco, centrocampista franco-maliano classe 2002, attualmente in prestito dal Napoli al Bari. Finora ha collezionato 8 presenze, sempre partendo dalla panchina, senza riuscire a imporsi nelle scelte di Moreno Longo. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il giocatore è alla ricerca di maggiore minutaggio, ma sul suo cartellino ci sono anche Cosenza e Modena, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice.

Sul fronte delle possibili uscite, il Palermo sta sondando Simone Pontisso, centrocampista 27enne autore di 20 presenze, 3 reti e 4 assist in stagione. Tuttavia, come evidenziato dal Corriere dello Sport, non è affatto scontato che il Catanzaro decida di privarsi di un elemento così importante, soprattutto considerando che i rosanero sono una diretta concorrente nella corsa ai playoff.