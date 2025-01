Gazzetta di Reggio: “L’ex Milan Mastour in B per il rilancio, vuole la Reggiana”

Hachim Mastour, ex promessa delle giovanili del Milan, si sta allenando attualmente con il Reggio Calcio dopo le sue recenti esperienze in Marocco e una parentesi di 9 presenze in Serie B con la Reggina. In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta di Reggio, il ventiseienne trequartista emiliano ha espresso il desiderio di giocare per la Reggiana, squadra della sua città natale.

Nonostante la rosa di William Viali sia già ben fornita di giocatori creativi nel suo ruolo, Mastour ha sottolineato la sua speranza di ricevere una chance dal club granata. Con il calcio che spesso riserva sorprese, il futuro di Mastour potrebbe ancora riservare sviluppi interessanti.