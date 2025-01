OK, PRENDIAMO SERGIO RAMOS: accordo in video-call con calciatore e agente | Bagagli pronti, destinazione Serie A

Il difensore spagnolo è pronto ad approdare nel nostro campionato: c’è già l’accordo tra il club e il procuratore. Firma imminente.

Siamo ormai arrivati alle battute finali di questa sessione di trasferimenti invernale. I club in questi ultimi giorni stanno cercando di chiudere le operazioni in cui sono coinvolti, sia in entrata che in uscita. Allo stesso modo però le società sperano che si presenti davanti a loro qualche occasione per chiudere in bellezza.

Una di queste potrebbe essere di sicuro rappresentata dagli svincolati. Infatti i giocatori senza contratto, come ben sappiamo, sono disponibili al trasferimento a titolo gratuito, e a loro bisogna corrispondere solamente lo stipendio pattuito. Il nome presente in questa lista che fa maggiore scalpore è di sicuro quello di Sergio Ramos.

Dopo la fine della sua avventura al Siviglia infatti l’ex capitano del Real Madrid è, dalla scorsa estate, ancora alla ricerca di un progetto che possa fargli concludere al meglio la carriera. E a quanto pare questa occasione per lui dovrebbe arrivare a brevissimo proprio dalla Serie A.

Sergio Ramos in Serie A: si chiude a breve

In questi ultimi scampoli di mercato diversi club di Serie A hanno bisogno di completare le proprie rose. E non sono pochi quelli che hanno necessità di inserire in organico un nuovo centrale di difesa. Ed è per questo che il nome di Sergio Ramos potrebbe diventare realmente appetibile.

Nello specifico la Roma sta per salutare Mario Hermoso, promesso sposo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Con l’addio ormai certo dello spagnolo dunque i giallorossi, visto il poco tempo e budget a disposizione, potrebbero puntare proprio sull’ex calciatore madrileno. Attenzione però, perché questa non è l’unica società italiana sulle sue tracce.

Ecco chi altri vuole lo spagnolo

Anche la Juventus è alla disperata ricerca di un centrale di difesa. Al momento il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta spingendo fortemente verso Todibo, calciatore già seguito la scorsa estate. Tuttavia qualora la trattativa per il francese saltasse la Vecchia Signora potrebbe essere costretta a virare su profili più rapidi e veloci da mettere sotto contratto.

E appunto da questo punto di vista, uno dei nomi più fattibili è proprio quello di Sergio Ramos, che garantirebbe anche una certa leadership, cosa che di sicuro è mancata ai bianconeri fin qui.