Di Marzio: “Sassuolo, trattativa con Grosso in stallo: rifiutata proposta di un anno e mezzo”

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo il no di Gennaro Gattuso il Sassuolo ha continuato a trattare con Grosso, ma le parti non hanno ancora trovato l’intesa.

L’ex calciatore rosanero vuole un contratto da due anni e mezzo, mentre i neroverdi ne propongono uno da un anno e mezzo valido anche in caso di retrocessione in Serie B. Inoltre Grosso preferirebbe arrivare a giugno, mentre il Sassuolo ne ha ovviamente bisogno adesso.