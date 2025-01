Di Marzio: “Sampdoria, offerta al Modena per Palumbo”

La Sampdoria si mostra particolarmente attiva in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato sta attendendo il via libera dal Venezia per poter formalizzare l’ingaggio del difensore centrale Giorgio Altare. La mossa dei liguri è legata alle dinamiche di mercato del Venezia, che a sua volta è in attesa di chiudere per Marcandalli prima di liberare Altare.

Parallelamente, la Sampdoria ha avanzato una proposta per assicurarsi le prestazioni di Palumbo, centrocampista in forza al Modena. Tuttavia, il club gialloblù sembra non avere intenzione di cedere il giovane talento, considerato incedibile dalla dirigenza modenese.

Le prossime ore saranno cruciali per capire se la Sampdoria riuscirà a concretizzare queste trattative o dovrà virare su altri obiettivi.